Решение США передать Киеву Abrams назвали прикрытием для поставок Leopard

WP: решение США передать Киеву танки Abrams стало прикрытием для поставок Leopard

Решение США передать Киеву танки Abrams стало фактическим прикрытием для того, чтобы Германия немедленно начала поставки танков Leopard 2. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), называя ситуацию результатом компромисса между Вашингтоном и Берлином.

Как отмечают собеседники издания, среди которых чиновники и знакомые с ходом обсуждений люди, Вашингтон и Берлин не могли договориться по вопросу об отправке танков Киеву в течение долгого времени. США хотели, чтобы Германия разрешила как передачу Leopard 2 из самой страны, так и их реэкспорт из других государств.

Американская сторона настаивала, чтобы Украине передали танки именно немецкого производства. В Пентагоне сочли, что украинским военным будет легче обучиться их применению, так как по сравнению с американскими Abrams они более просты в конструкции.