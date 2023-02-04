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22:02, 4 февраля 2023Мир

Британия сообщила об обучении ВСУ управлению танками Challenger 2

Минобороны Британии заявило об обучении ВСУ управлению танками Challenger 2

Фото: Reuters

Министерство обороны Великобритании заявило, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) осваивают управление танками Challenger 2. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

«Экипажи танков Вооруженных сил Украины быстро освоили управление Challenger 2 на этой неделе», — говорится в сообщении.

15 января британское правительство приняло решение о передаче 14 танков Challenger 2 и 30 единиц САУ AS90. Премьер-министр страны Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. Отмечается, что передача танков выведет поддержку Киева Соединенным Королевством на новый уровень.

Ранее бывший помощник генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браусс заявил, что практически все вооружение, обещанное Западом Украине, требует многомесячной серьезной подготовки украинских военнослужащих. Исходя из этого он назвал происходящее «гонкой со временем».

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Марина Совина
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