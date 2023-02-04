Сроки поставок западного оружия Киеву назвали гонкой со временем

Генерал-лейтенант Браусс оценил сроки поставок западного оружия Киеву и обучения ВСУ

Практически все вооружение, обещанное Западом Украине, требует многомесячной серьезной подготовки украинских военнослужащих. Исходя из этого, бывший помощник генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браусс назвал происходящее «гонкой со временем». Его слова приводит The New York Times.

Например, чтобы научиться управлять западными танками (немецкие Leopard 2, британские Challenger, американские Abrams), нужно потратить от 3 до 12 месяцев. Однако страны Европы намерены сократить этот срок до пяти недель. На обучение работе с американскими комплексами противовоздушной обороны Patriot требуется около года.

Что касается обещанных Пентагоном самонаводящихся ракет GLSDB, то большинство из них еще не построены. А передача Украине двух таких пусковых установок и 24 бомб может занять девять месяцев.

Ранее сообщалось, что французы раскритиковали Эммануэля Макрона за помощь Украине. Многие возмущены тем, что он продолжает поддерживать Киев вооружением, лишая тем самым защиты свою страну.