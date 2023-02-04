Читатели Le Figaro упрекнули помогающего Украине Макрона в провоцировании напряженности

Читатели французского издания Le Figaro выразили опасения, что передача Украине боевых самолетов лишь спровоцирует новый виток напряженности. Свое мнение они выразили в комментариях к статье о желании президента Франции Эммануэля Макрона направить Киеву истребители.

Многие французы возмущены тем, что Макрон продолжает поддерживать Украину вооружением, лишая тем самым защиты свою страну.

«Да почему они колеблются? Статья прекрасно иллюстрирует, как мы перешли от помощи в виде касок и продовольствия в начале конфликта к тяжелым танкам сегодня и боевым самолетам завтра. На чем мы остановимся? »— высказался Cercle Aristote.

«Зачем? Ведь это все, черт возьми, дорого нам обходится! Но ответ на этот вопрос можно найти только в параллельном мире…» — пишет john forceps.

«Ему опять не хватает маленькой бомбочки. Вот-вот Зеленский на все решится, и от него поступит новый запрос», — иронично заметил CATHERINE 27 = Z.

Сколько лет потребуется Украине, чтобы погасить колоссальный долг за эту проигранную войну? — задался вопросом kil27@live.fr.

«Может быть, мы не поддерживаем решения Макрона, потому что мы не фанаты Третьей мировой войны? К большому сожалению Зеленского, конечно, который постоянно пытается втянуть нас в нее. А смогут ли наши правительства, которые не блещут своим политическим мужеством, выстоять перед ним?» — высказался cmoinat.

Макрона, после его заявления о потенциальных поставках самолетов Киеву, также высмеял лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал лидера страны «послушным песиком» председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.