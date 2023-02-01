Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления о поставках самолетов Украине

Политик Филиппо назвал Макрона песиком НАТО из-за его слов о поставках самолетов Киеву

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте высмеял президента страны Эммануэля Макрона после его заявления о потенциальных поставках самолетов Киеву.

По словам политика, французский лидер напоминает песика, старающегося угодить НАТО. Он подчеркнул, что в то время как Вашингтон и Берлин отказались предоставлять Украине боевые самолеты, президент Франции допускает возможность поставок военной техники. «Макрон отвечает: "ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы [председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен] и НАТО, правильно?! Нелепо!» — возмутился Филиппо.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. «Мы по определению ничего не исключаем», — сказал он.