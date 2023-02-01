Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 1 февраля 2023Мир

Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления о поставках самолетов Украине

Политик Филиппо назвал Макрона песиком НАТО из-за его слов о поставках самолетов Киеву
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yves Herman / Reuters

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте высмеял президента страны Эммануэля Макрона после его заявления о потенциальных поставках самолетов Киеву.

По словам политика, французский лидер напоминает песика, старающегося угодить НАТО. Он подчеркнул, что в то время как Вашингтон и Берлин отказались предоставлять Украине боевые самолеты, президент Франции допускает возможность поставок военной техники. «Макрон отвечает: "ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы [председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен] и НАТО, правильно?! Нелепо!» — возмутился Филиппо.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. «Мы по определению ничего не исключаем», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США передать Украине ракеты большей дальности
Райффайзенбанк перестал принимать доллары и евро в банкоматах
В Москве при пожаре в квартире погибли два человека
Лиса вышла к водителям в Москве и попала на видео
Пятеро россиян погибли от отравления угарным газом
Россиянка отдохнула в санатории под Калининградом и назвала лечение «цирком»
Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления о поставках самолетов Украине
Израиль задумался об иных видах помощи Украине помимо гуманитарной
Расходы российского бизнеса рекордно подскочили
Вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.