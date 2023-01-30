Президент Франции Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ответил на вопрос о потенциальных поставках самолетов Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Макрон оценил возможность поставок самолетов Украине и не исключил такой вариант развития событий. «Мы по определению ничего не исключаем», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что украинские власти инициировали обсуждение передачи современных западных истребителей Киеву. Это предложение поддержали балтийские страны-участники НАТО.

24 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Макроном урегулирование конфликта на Украине. Зеленский также поблагодарил коллегу за «прорывное решение» передать Украине легкие танки и усилить ее обороноспособность, в том числе с помощью систем ПВО.