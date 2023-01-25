Зеленский обсудил с Макроном урегулирование конфликта на Украине

Президенты Зеленский и Макрон обсудили шаги по завершению конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном дипломатические шаги по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Макрона за «прорывное решение» передать Украине легкие танки и усилить ее обороноспособность, в том числе с помощью систем ПВО. Украинский лидер добавил, что обсудил с коллегой урегулирование конфликта в стране.

«Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что во Франции задумались о поставках танков Leclerc Украине. Таким образом власти страны хотели убедить германское руководство передать Киеву танки Leopard.