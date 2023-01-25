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19:43, 25 января 2023Мир

Франция заявила о поставках легких танков для Украины

Глава Минобороны Франции заявил о поставках легких танков AMX-10 RC для Украины в феврале

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Франция поставит легкие колесных разведывательные танки AMX-10 RC для Украины в феврале. Об этом глава Минобороны Пятой Республики Себастьяна Лекорню заявил в эфире канала France 5.

«Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля», — объявил министр. Он отметил, что Париж не называет точное количество переданных машин из соображений безопасности.

13 января Лекорню заявлял, что AMX-10 RC прибудут на Украину в течение двух месяцев. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна будет неизменно поддерживать Украину «до победы».

Ранее офицер Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Ситх рассказал о преимуществах бронеавтомобилей AMX-10RC. Он заявил, что данная разведывательная машина легка в управлении и обладает серьезными для колесной техники огневыми возможностями при высокой подвижности. Офицер заметил, что орудие у новых колесных танков способно поражать цели с разными типами брони: от легкой до тяжелой.

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25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 танков.

Теперь поставки Leopard 2 могут быть обеспечены со стороны как минимум 12 стран НАТО. О своем желании отправить боевые машины Киеву уже заявили Португалия, Финляндия, Испания и Нидерланды.

Ожидается, что вслед за этим прозвучит и решение США о поставках Киеву танков M1 Abrams. Киеву готовы отправить от 30 до 50 таких танков, но в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.

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Варвара Кошечкина
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