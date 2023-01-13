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10:34, 13 января 2023Мир

Во Франции объявили сроки передачи легких танков AMX 10-RC на Украину

Министр обороны Франции Лекорню: танки AMX 10-RC прибудут на Украину в течение 2 месяцев

Фото: davric / Wikimedia

Французские легкие колесные танки AMX 10-RC прибудут на Украину в течение двух месяцев. Об сроках передачи техники заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Reuters.

Лекорню также подтвердил в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым, что Париж намерен продолжить военную поддержку Киева.

О передаче техники стало известно 4 января. Выступая перед журналистами, президент Франции Эммануэль Макрон не озвучил данные об объемах и сроках поставок, однако отметил, что переговоры между двумя сторонами продолжатся. В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что военная техника может прибыть на Украину в течение нескольких недель или месяцев.

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Виктория Кондратьева
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