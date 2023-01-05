МИД Франции назвал сроки отправки на Украину бронемашин AMX-10 RC

Бронемашины AMX-10RC могут отправить на Украину в течение нескольких недель

Париж может направить Киеву бронемашины AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев. Такие сроки назвала глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.

Кроме того, Париж усилит военную помощь по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны, заявила министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву AMX-10 RC. Выступая перед журналистами, Макрон не озвучил данных об объемах и сроках поставок, однако отметил, что переговоры между двумя сторонами продолжатся.

31 декабря президент Франции заявил, что страна будет неизменно поддерживать Украину «до победы». «Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитываете на Францию и на Европу», — сказал Макрон.