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14:55, 25 января 2023Мир

Нидерланды заявили о готовности поставить Украине танки Leopard 2

Премьер Нидерландов Рютте: Амстердам готов поставить Украине Leopard 2 в случае нужды

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Нидерланды также готовы присоединиться к плану европейских союзников по военной помощи Украине и готовы в случае необходимости поставить Киеву партию танков Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рюгге, сообщает агентство Reuters.

«Если поможет вклад Нидерландов , мы готовы это сделать», — сказал Рютте. По его словам, для этой цели Амстердам готов выкупить у ФРГ танки, которые сейчас армия арендует у Германии, дабы затем передать их Украине.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, и при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Отмечалось, что на первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков.

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Виктория Кондратьева
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