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22:58, 7 февраля 2023Мир

В Германии назвали сроки прибытия танков Leopard 2 на Украину

Минобороны ФРГ заявило, что танки Leopard 2 прибудут на Украину в конце марта 2023 года

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Танки Leopard 2 прибудут из Германии на Украину в конце марта 2023 года. Такие сроки назвало министерство обороны ФРГ в Twitter-аккаунте.

«В конце марта будут доступны танки Leopard 2 А6 из Германии», — заявили в ведомстве.

Во вторник, 7 февраля, на Украину с внезапным визитом прибыл министр обороны ФРГ Борис Писториус. В качестве символического подарка он привез и подарил главе Минобороны Украины Алексею Резникову миниатюрную игрушечную модель танка Leopard 2.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Также 7 февраля в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2.

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Марина Совина
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