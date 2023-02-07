Министр обороны ФРГ привез в Киев игрушечный танк Leopard

Министр обороны ФРГ Писториус прибыл на Украину и привез игрушечный танк Leopard 2

На Украину с внезапным визитом прибыл министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщил его украинский коллега Алексей Резников в Twitter.

В качестве символического подарка Писториус привез и подарил Резникову миниатюрную игрушечную модель танка Leopard 2. «В Киев прибыл первый Leopard 2! Спасибо моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу!» — говорится в его сообщении.

7 февраля в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2. «Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки», — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1.