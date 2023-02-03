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13:52, 3 февраля 2023Мир

Правительство ФРГ подтвердило отправку Leopard 1 на Украину

Правительство Германии подтвердило решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1

Фото: Yves Herman / Reuters

Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом пишет Reuters.

Хранящиеся на складах устаревшие танки будут отремонтированы и возвращены в строй компаниями Rheinmetall AG и FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH, и лишь затем будут поставлены на Украину. О конкретных сроках завершения ремонтных мероприятий не сообщалось.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ одобрило отправку Украине 88 танков Leopard 1 несмотря на имеющиеся проблемы с боеприпасами. Отмечается, что Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют отличный от более новых моделей калибр.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

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Виктория Кондратьева
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