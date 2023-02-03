Правительство ФРГ подтвердило отправку Leopard 1 на Украину

Правительство Германии подтвердило решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1

Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом пишет Reuters.

Хранящиеся на складах устаревшие танки будут отремонтированы и возвращены в строй компаниями Rheinmetall AG и FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH, и лишь затем будут поставлены на Украину. О конкретных сроках завершения ремонтных мероприятий не сообщалось.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ одобрило отправку Украине 88 танков Leopard 1 несмотря на имеющиеся проблемы с боеприпасами. Отмечается, что Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют отличный от более новых моделей калибр.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.