Украина получила три ЗРК «Гепард» от Германии

В Минобороны Украины сообщили о получении трех ЗРК «Гепард» от Германии

Украина получила три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Гепард» и боеприпасы к ним от Германии. Об этом сообщил министр обороны республики Алексей Резников, передает РИА Новости.

По словам Резникова, Киев ожидает поставку еще 12 ЗРК. Три комплекса, которые прибыли на Украину, уже поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил он.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине пять зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stormer HVM. Основаная их особенность заключается в способности «видеть» штурмовики на дистанции до 18 километров. Также британские ЗРК могут использоваться в качестве систем противовоздушной обороны (ПВО) с полуавтоматическим лазерным наведением.

Кроме того, в офисе президента Украины сообщили о прибытии на территорию республики танков PT-91 Twardy из Польши. Они представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1.

