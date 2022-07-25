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Великобритания передала Украине зенитно-ракетные комплексы

Великобритания передала Украине пять зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM

Фото: John Keeble / Getty Images

Великобритания передала Украине несколько зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщается в Telegram-канале издания «УНИАН».

«Первые британские ЗРК Stormer HVM уже прибыли на фронт в Украине. Пока что их на вооружении ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») пять штук, и они очень помогут проводить контрнаступление», — сказано в сообщении издания.

Отмечается, что основная особенность этих «зениток» заключается в способности «видеть» штурмовики на дистанции до 18 километров. Помимо этого, они могут использоваться в качестве систем противовоздушной обороны (ПВО) с полуавтоматическим лазерным наведением.

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Анастасия Заикина
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