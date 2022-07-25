Стало известно о прибытии на Украину британских гаубиц

«Страна.ua»: на Украину доставлены британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров

На Украину прибыли британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров. Об этом стало известно Telegram-каналу издания «Страна.ua», где было опубликовано видео с перевозкой артиллерийских орудий по территории республики.

По данным издания, гаубицы уже доставлены в зону боевых действий.

Дальность стрельбы британской гаубицы L119 калибром 105 миллиметров составляет 13,7 километров. Орудие можно доставлять с помощью вертолетов и перебрасывать на парашюте.

Ранее в сети появились кадры применения польской самоходной артиллерийской установкой (САУ) AHS Krab на Украине. О передаче гаубиц Киеву стало известно в конце мая.