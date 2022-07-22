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Опубликованы кадры польской самоходной гаубицы Krab на Украине

«Военный осведомитель» показал применение польской самоходной гаубицы Krab на Украине

Появились кадры применения польской самоходной артиллерийской установкой (САУ) AHS Krab на Украине. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На показанных кадрах военные наблюдают за проезжающей мимо них по полю самоходной гаубицей и делают фото.

18 июля сообщалось об уничтожении первой польской AHS Krab на Украине. Отмечалось, что экипаж гаубицы не пострадал, других данных предоставлено не было.

В конце мая стало известно, что Варшава передала Киеву 18 САУ AHS Krab и обучила 100 солдат работе с ними. Как рассказали Polskie Radio источники в правительственных кругах, на тот момент у украинцев было не менее 24 западных самоходных артиллерийских орудий-гаубиц.

Алина Гончарова
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