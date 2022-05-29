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Польша передала Украине самоходные гаубицы

Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц AHS Krab и обучила 100 солдат работе с ними

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Wikimedia Commons

Польша передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок AHS Krab и обучила 100 солдат работе с этими гаубицами. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на источник из правительственных кругов.

По данным издания, в настоящий момент у украинцев есть не менее 24 западных самоходных артиллерийских орудий-гаубиц. Максимальная дальность стрельбы установки KRAB составляет 40 километров с базовым боекомплектом, скорострельность — до шести выстрелов в минуту.

Польша является вторым крупнейшим донором оборудования для Украины, уступая в этом плане США. Передача военной техники украинской армии возможна, в том числе, благодаря действующему с середины марта закону, упростившему передачу оружия.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин оценил шансы нападения Варшавы на Вооруженные силы РФ: по его мнению, Польша не рискнет это сделать из-за страха ответного удара. Также Алехин раскритиковал высказывание посла Украины в Польше Андрея Дещицы о якобы готовящемся нападении России на страну.

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Владимир Шарапов
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