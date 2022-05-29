Оценены шансы нападения Польши на российские войска

Полковник запаса Алехин: Польша не нападет на войска России из-за страха ответного удара

Польша не рискнет напасть на российские войска на Украине из-за страха ответного удара. Шансы нападения Варшавы на Вооруженные силы РФ оценил полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с «Украиной.ру».

«Это чисто пропагандистские заявления неадекватных польских и украинских лидеров. Никуда Польша не сунется. Кишка тонка», — сказал он.

Алехин также раскритиковал высказывание посла Украины в Польше Андрея Дещицы о якобы готовящемся нападении России на страну.

Ранее директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин заявил, что у России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия из западных стран на Украину. По его словам, есть опасения, что ситуация на Украине может перерасти в более крупный конфликт.