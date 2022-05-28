В Британии оценили возможность «ударов» России по Польше

Исследователь Мелвин: Россия может нанести удары по Польше из-за поставок оружия Украине

У России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия из западных стран на Украину. Об этом заявил в беседе с газетой Daily Express директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.

По его словам, есть опасения, что ситуация на Украине может перерасти в более крупный конфликт. Исследователь считает, что Россия якобы может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО, например, в Польше. «Это, безусловно, риск», — подчеркнул он.

Ранее в немецком издании Telepolis предупредили о том, что, чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше риск ядерного столкновения, а непрерывные поставки американских вооружений Киеву лишь затягивают его. Авторы отмечают, что американские концерны только и ждут, чтобы заработать на продаже оружия, при этом в западном медиапространстве практически нет голосов тех, кто выступает за поиски компромиссного и дипломатического решения.

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