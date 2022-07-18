Стало известно об уничтожении первой польской самоходной гаубицы Krab на Украине

Первая польская самоходная гаубица Krab была уничтожена на Украине, экипаж не пострадал

Первая польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS Krab была уничтожена на Украине. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает портал onet.pl.

По предварительным данным, экипаж гаубицы не пострадал. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в мае стало известно, что Варшава передала Киеву 18 САУ AHS Krab и обучила 100 солдат работе с ними. Как рассказали Polskie Radio источники в правительственных кругах, на тот момент у украинцев было не менее 24 западных самоходных артиллерийских орудий-гаубиц.

155-миллиметровая САУ Krab с длиной ствола 52 калибра производится польским военным предприятием Huta Stalowa Wola. Она является главной ударной силой польской артиллерии. Максимальная дальность стрельбы установки Krab составляет 40 километров с базовым боекомплектом, скорострельность — до шести выстрелов в минуту.