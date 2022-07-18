Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно об уничтожении первой польской самоходной гаубицы Krab на Украине

Первая польская самоходная гаубица Krab была уничтожена на Украине, экипаж не пострадал

Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Wikimedia

Первая польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS Krab была уничтожена на Украине. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает портал onet.pl.

По предварительным данным, экипаж гаубицы не пострадал. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в мае стало известно, что Варшава передала Киеву 18 САУ AHS Krab и обучила 100 солдат работе с ними. Как рассказали Polskie Radio источники в правительственных кругах, на тот момент у украинцев было не менее 24 западных самоходных артиллерийских орудий-гаубиц.

155-миллиметровая САУ Krab с длиной ствола 52 калибра производится польским военным предприятием Huta Stalowa Wola. Она является главной ударной силой польской артиллерии. Максимальная дальность стрельбы установки Krab составляет 40 километров с базовым боекомплектом, скорострельность — до шести выстрелов в минуту.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны впервые назвало командующего группировкой «Восток»
В России выявили 4548 случаев коронавируса
Популярный курорт в Германии опустел без россиян
IKEA ввела ограничения на время покупок
Глава МИД Чехии предложит ЕС пересмотреть отношения с Россией
Россиянам назвали стоимость отдыха в санаториях Кавказа
В камере СИЗО покончил с собой проректор Российской таможенной академии
Медицина в Херсонской области стала бесплатной
Британцы стали отказываться от мяса из-за роста цен
Продажи товаров со скидками в российских магазинах оказались рекордными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.