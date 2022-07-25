На Украине сообщили о прибытии польских танков

Глава ОП Украины Ермак сообщил, что польские танки PT-91 уже прибыли в страну

На Украину прибыли польские танки, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — сказано в сообщении главы ОП.

Боевые танки PT-91 Twardy представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1. Польша заявляла, что готова передать стране более двух сотен боевых танков.

Ранее стало известно, что Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине Т-72 советского производства. Первые поставки подержанных Abrams должны состояться в начале следующего года. Военная техника восполнит нехватку, возникшую после передачи украинской армии 240 танков Т-72 из резервов.