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Польша решила купить у США списанные танки Abrams

Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине Т-72

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине российских Т-72. Об этом сообщает «Польское радио».

Первые поставки подержанных Abrams должны состояться в начале следующего года. Военная техника восполнит нехватку, возникшую после передачи украинской армии танков Т-72 из резервов. В рамках поставок вооружений на Украину отправлено более 240 модифицированных машин.

Ранее стало известно, что Польша готова передать Украине более двух сотен боевых танков PT-91 Twardy. Они представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1. Всего Киев может получить от Варшавы 232 боевые машины данной модели.

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Анжелика Бережная
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