Польша приготовилась передать Украине две сотни модернизированных танков

Польша готова передать Украине 232 танка PT-91 Twardy

Польша готова передать Украине более двух сотен боевых танков. Об этом сообщает агентство Visegrad 24 в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на военных экспертов.

Как уточняется, речь идет о PT-91 Twardy, которые представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1. Всего Киев может получить от Варшавы 232 боевые машины данной модели.

По данным агентства, поставки могут быть произведены после того, как сама Польша получит очередную партию заказанных у США танков Abrams M1A2.

Ранее, отмечает Visegrad 24, Варшава уже направила украинской стороне около 240 модернизированных Т-72.

В мае сообщалось, что танки Т-72М1, которые Польша направила Украине, используют устаревшие боеприпасы. Т-72М1 оснащены прицелом, который ограничивает применение танков в темное время суток.

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