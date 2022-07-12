Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польша приготовилась передать Украине две сотни модернизированных танков

Польша готова передать Украине 232 танка PT-91 Twardy

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша готова передать Украине более двух сотен боевых танков. Об этом сообщает агентство Visegrad 24 в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на военных экспертов.

Как уточняется, речь идет о PT-91 Twardy, которые представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1. Всего Киев может получить от Варшавы 232 боевые машины данной модели.

По данным агентства, поставки могут быть произведены после того, как сама Польша получит очередную партию заказанных у США танков Abrams M1A2.

Ранее, отмечает Visegrad 24, Варшава уже направила украинской стороне около 240 модернизированных Т-72.

В мае сообщалось, что танки Т-72М1, которые Польша направила Украине, используют устаревшие боеприпасы. Т-72М1 оснащены прицелом, который ограничивает применение танков в темное время суток.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Польша приготовилась передать Украине две сотни модернизированных танков
Создан материал для умной одежды
В Москве один тип жилья подешевел впервые с 2019 года
Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера
Названы лучшие фрукты для сохранения красоты и здоровья после 50 лет
В Энергодаре сбили еще два дрона-камикадзе ВСУ
Доктор Мясников оценил перспективы введения масочного режима в России
Названа причина отсутствия Кокорина на сборах «Фиорентины»
Свекровь задумала перещеголять невестку на свадьбе и была обругана в сети
ДНР понадеялась на признание со стороны КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.