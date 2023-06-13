Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой

ТАСС: два экипажа украинских БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой в ДНР

Два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским военным в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

По его словам, командир одного из взводов 110 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышел на связь с российскими военными на авдеевском направлении. Он попросил о медицинской помощи его раненным солдатам после того, как командование бригады отказало в эвакуации.

В ходе переговоров командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1. Операция прошла успешно, украинские военные находятся на территории республики.

Среди сдавшихся — 10 украинских солдат, среди которых есть тяжелораненые. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальных проверяют на причастность к совершению военных преступлений.

Ранее украинский военный Дмитрий Дистион объяснил сдачу в российский плен словами «все достало». По его словам, бойцы ВСУ не хотят воевать и очень устали от боевых действий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).