Украинский военный объяснил сдачу в плен словами «все достало»

Украинский военный Дистион заявил, что сдался в российский плен из-за усталости от боев

Украинский военный Дмитрий Дистион объяснил сдачу в российский плен словами «все достало». По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят воевать и очень устали от боевых действий. Об этом сообщают «Известия».

Дистион получил повестку и был назначен в 115-ю бригаду, которая сражалась в том числе в Северодонецке и Лисичанске. После полученного ранения его перевели в Сумскую область.

По его словам, снабжение в украинской армии было на плохом уровне и из военнослужащих мало кто хотел уже воевать, все устали. «И мы были на позиции и приняли решение пойти сдаться русским военным в плен, потому что это всё уже как бы достало», — заявил пленный.

12 мая силовые структуры Запорожской области заявили, что два военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен. До этого сообщалось, что штурмовая группа российских сил взяла в плен на донецком направлении двух украинских военных. Как уточнили пленные бойцы Вооруженных сил Украины, они были насильно призваны в украинскую армию.