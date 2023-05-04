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05:19, 4 мая 2023Бывший СССР

Украинские пленные рассказали об уклонении от призыва в ВСУ

Попавший в плен украинский военный рассказал, что его насильно призвали в ВСУ

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Штурмовая группа российских сил взяла в плен на донецком направлении двух украинских военных, пишет РИА Новости.

Как уточнили попавшие в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), они были насильно призваны в украинскую армию. Один из военных уточнил, что является уроженцем города Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР). «Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени», — рассказал он.

По словам военного, он умышленно уклонялся от призыва в ВСУ. Несмотря на то, что не хотел участвовать в боевых действиях, насильно был отправлен в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что украинцам раздают повестки на улицах, так как делать это по домашним адресам малоэффективно. Военнообязанные не уведомляют территориальные центры комплектования о том, куда они переехали, какое образование имеют, когда женились и появились ли у них дети.

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Марина Совина
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