На Украине назвали причину раздачи повесток на улицах

В ВСУ заявили, что украинцам раздают повестки на улицах по причине эффективности

Украинцам раздают повестки на улицах, так как делать это по домашним адресам малоэффективно. Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач, пишет издание «Страна.ua».

Он объяснил, что люди не открывают двери. «Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей», — сообщил Горбач. По его словам, военнообязанные также не уведомляют территориальные центры комплектования о том, куда они переехали, какое образование имеют, когда женились и появились ли у них дети.

Он отметил, что «никто бы не ловил» мужчин на улицах, если бы они подавали обновленную информацию властям. Как утверждает Горбач, в 95 процентах случаев получивших повестки отправляют домой после уточнения данных.

Ранее очевидцы сняли, как на Украине группа людей в военной форме окружила молодого человека в «гражданке». «Ходят по рынку и вручают повестки», — прокомментировал автор ролика. 24 декабря украинское Минобороны отдало приказ о мобилизации 35 тысяч человек. Сообщалось, что речь идет о 20 тысячах жителей Харьковской области и 15 тысячах проживающих на неподконтрольной части Херсонской области.