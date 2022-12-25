Раздачу повесток на улицах Украины сняли на видео

Очевидцы сняли на видео новый случай раздачи повесток на улицах Украины

Очевидцы сняли новый случай раздачи повесток на улицах Украины. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале издания «Страна.ua».

На снятом видеоролике запечатлена группа людей в военной форме, которая окружила молодого человека в «гражданке». «Ходят по рынку и вручают повестки», — прокомментировал автор видео.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины отдало приказ о мобилизации 35 тысяч человек. Бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заверил, что уже есть подтверждение того, что Киев «провел плановую насильственную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской и Харьковской областей».