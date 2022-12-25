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14:17, 25 декабря 2022Бывший СССР

Раздачу повесток на улицах Украины сняли на видео

Очевидцы сняли на видео новый случай раздачи повесток на улицах Украины

Очевидцы сняли новый случай раздачи повесток на улицах Украины. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале издания «Страна.ua».

На снятом видеоролике запечатлена группа людей в военной форме, которая окружила молодого человека в «гражданке». «Ходят по рынку и вручают повестки», — прокомментировал автор видео.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины отдало приказ о мобилизации 35 тысяч человек. Бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заверил, что уже есть подтверждение того, что Киев «провел плановую насильственную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской и Харьковской областей».

Мария Винар
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