На Украине мобилизуют 35 тысяч жителей Харьковской и Херсонской областей

МО Украины приказало мобилизовать 35 тысяч жителей Херсонской и Харьковской областей

Минобороны Украины отдало приказ о мобилизации 35 тысяч человек. Как уточняет со ссылкой на бывшего посла Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родиона Мирошника ТАСС, речь идет о 20 тысячах жителей Харьковской области и 15 тысячах проживающих во временно неподконтрольной части Херсонской области.

Мирошник заверил, что уже есть подтверждение того, что Киев «провел плановую насильственную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской и Харьковской областей». Он также описал процесс мобилизации, заявив, что жителей упомянутых территорий ставят перед выбором, предлагая подписать контракт или получить срок за госизмену, «либо насилию подвергаются семья и близкие».

Бывший посол утверждает, что мобилизованные из Херсона уже находятся на линии боевого соприкосновения.

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