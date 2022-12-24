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16:53, 24 декабря 2022Бывший СССР

В Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу

МВД Украины: в Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза уклонистов за границу

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Одесской области правоохранительные органы раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу с Молдавией за вознаграждение в шесть тысяч долларов с человека. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Украины.

Уточняется, что оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка задержали молодого человека, а также трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. По данным ведомства, правоохранители остановили автомобиль под управлением 22-летнего гражданина.

Кроме водителя, в машине были трое мужчин родом из Днепра, Скадовска и Одессы. Они связались с организатором незаконной переправки лиц через объявления в интернете и договорились о «безопасном путешествии» в Молдавию.

Ранее Служба безопасности Украины ликвидировала каналы переправки мужчин призывного возраста за границу под видом волонтеров или в обход контрольно-пропускных пунктов. Отмечается, что удалось предотвратить побег более ста мужчин.

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Сергей Истомин
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