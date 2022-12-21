На Украине перекрыли канал отправки уклонистов за границу

СБУ ликвидировала каналы переправки уклонистов за границу под видом волонтеров

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала каналы переправки мужчин призывного возраста за границу под видом волонтеров или «в обход» контрольно-пропускных пунктов. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

«СБУ ликвидировала новые каналы побега уклонистов за границу, к схемам причастны депутаты районного совета Киевской области», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, им удалось предотвратить побег более ста мужчин. Организаторы схемы предлагали им выехать из страны под видом волонтеров или «обойти» пограничные пункты. За свои услуги они просили от 4 тысяч долларов, стоимость зависела от региона проживания и срочности выезда.

Сотрудники СБУ задержали женщину, которая регистрировала уклонистов как представителей местной благотворительной организации, а затем вносила недостоверные данные в систему «Путь». Для этого она использовала связи в одной из районных администраций Киевской области.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что каждый день задерживают на границе до 30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну.