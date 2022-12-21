Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:02, 21 декабря 2022Бывший СССР

На Украине перекрыли канал отправки уклонистов за границу

СБУ ликвидировала каналы переправки уклонистов за границу под видом волонтеров

Фото: Michael Shtekel / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала каналы переправки мужчин призывного возраста за границу под видом волонтеров или «в обход» контрольно-пропускных пунктов. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

«СБУ ликвидировала новые каналы побега уклонистов за границу, к схемам причастны депутаты районного совета Киевской области», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, им удалось предотвратить побег более ста мужчин. Организаторы схемы предлагали им выехать из страны под видом волонтеров или «обойти» пограничные пункты. За свои услуги они просили от 4 тысяч долларов, стоимость зависела от региона проживания и срочности выезда.

Сотрудники СБУ задержали женщину, которая регистрировала уклонистов как представителей местной благотворительной организации, а затем вносила недостоверные данные в систему «Путь». Для этого она использовала связи в одной из районных администраций Киевской области.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что каждый день задерживают на границе до 30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шойгу предложил изменить призывной возраст
Путин выразил уверенность в достижении всех целей Минобороны
Путин поддержал предложения Шойгу по структурным изменениям ВС России
Путин высказался о будущем Украины
Путин исключил милитаризацию России
Пенсионерка вышла замуж за возлюбленного после 60 лет разлуки
Путин признал наличие националистов в России
В TikTok начали гадать на замужество с помощью искусственного интеллекта
На Украине перекрыли канал отправки уклонистов за границу
Путин назвал трагедией происходящие на Украине события
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.