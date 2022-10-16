В Госпогранслужбе Украины заявили о задержании до 30 лиц на границах ежедневно

В Госпогранслужбе Украины заявили, что задерживают до 30 человек на границах каждый день

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил о том, что каждый день на границах задерживают до 30 человек. Об этом сообщает ТАСC.

«Что касается уклонистов: к сожалению, ситуация, когда граждане Украины пытаются незаконно пересечь границу, остается. В сутки мы задерживаем от 20 до 30 таких лиц. За минувшие сутки таких было 22 человека», — отметил представитель службы.

С начала введения военного положения на территории Украины 24 февраля число задержанных превысило 9,8 тысячи человек, где 3,2 тысячи лиц были задержаны в пунктах пропуска, а 6,6 тысячи — на «зеленом» участке границы, то есть в месте, где нет КПП.

Демченко отметил, что на контрольных пунктах пропуска люди предпринимают попытки использования поддельных документов. Вне КПП уклонисты небольшими группами стараются пересечь границу пешком, «воспользовавшись услугами лиц, которые на этом пытаются нажиться».

В воскресенье, 16 октября, почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.