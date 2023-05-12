В Запорожской области сообщили о сдаче в плен двух украинских военных

Силовые структуры Запорожской области сообщили о добровольной сдаче в плен двух бойцов ВСУ

Силовые структуры Запорожской области сообщили, что два военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен, передает ТАСС.

«На запорожском направлении нашим бойцам добровольно сдались в плен еще два солдата ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время военным оказывается необходимая медицинская помощь, они дают показания. Представитель силовых структур также выразил мнение, что сдача в плен является правильным примером для принудительно мобилизованных украинцев.

Ранее сообщалось, что штурмовая группа российских сил взяла в плен на донецком направлении двух украинских военных. Как уточнили пленные бойцы Вооруженных сил Украины, они были насильно призваны в украинскую армию.

