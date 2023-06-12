Отступающую украинскую технику уничтожили на артемовском направлении

Бойцы Северного флота уничтожили украинскую технику на артемовском направлении

Бойцы 200-й бригады Северного флота уничтожили отступающую украинскую технику после неудачной атаки на артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованном видео запечатлено, как российские артиллеристы подбивают пытающийся уйти бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого ракета попадает в открытый десантный отсек с пехотой, которая не успела убежать.