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23:44, 12 июня 2023Бывший СССР

Отступающую украинскую технику уничтожили на артемовском направлении

Бойцы Северного флота уничтожили украинскую технику на артемовском направлении

Бойцы 200-й бригады Северного флота уничтожили отступающую украинскую технику после неудачной атаки на артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованном видео запечатлено, как российские артиллеристы подбивают пытающийся уйти бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого ракета попадает в открытый десантный отсек с пехотой, которая не успела убежать.

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    Екатерина Подвигина
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