CNN: за несколько дней ВСУ потеряли 16 американских боевых машин пехоты Bradley

За несколько дней Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли потерять 16 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные разведки из открытых источников.

Отмечается, что количество уничтоженных БМП составляет 15 процентов от общего количества техники данной модели, переданной Вашингтоном Киеву.

Bradley используется преимущественно для перевозки личного состава на поле боя, обеспечивая огневую поддержку. В материале телеканала говорится, когда в конце января на Украину была доставлена ​​первая партия из более чем 60 данных автомобилей, военные утверждали, что бронетехника будет иметь важное значение для наступательных операций Киева. В то же время другие эксперты говорили, что Bradley потребуется «поддержка с воздуха, дальнобойной артиллерии и разведки».

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли как минимум половину переданных Финляндией танков Leopard. Отмечается, что финская версия немецких танков оснащена противоминным тралом, который отчетливо виден на появившихся в сети кадрах с уничтоженной техникой.