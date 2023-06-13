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12:21, 13 июня 2023Бывший СССР

Минобороны показало захваченные российскими военными танки Leopard и БМП Bradley

Минобороны показало захваченные российскими военными танки Leopard и БМП Bradley

Военная техника западного производства, захваченная в ходе боев российскими военными, попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Военнослужащие подразделений группировки "Восток" осматривают захваченные в бою танки и БМП противника», — отметили в подписи к видео.

В пресс-службе ведомства акцентировали внимание на том, что двигатели некоторых из упомянутых машин оказались в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось захватить танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении.

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    Варвара Кошечкина
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