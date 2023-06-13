Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 13 июня 2023Бывший СССР

Российские военные захватили несколько украинских танков Leopard и БМП Bradley

МО: российские военные захватили танки Leopard и БМП Bradley на запорожском направлении

Кадр: Минобороны России

Российским военным удалось захватить танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.

«Теперь это наши трофеи», — отметили в пресс-службе ведомства, демонстрируя кадры с захваченной техникой западного производства.

В пресс-службе обратили внимание, что военным удалось завладеть несколькими боевыми машинами с работающими двигателями. Это, подчеркнули в Минобороны, «говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники».

Ранее сообщалось, что артиллеристы 68-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили редкий образец техники НАТО — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Stormer — на угледарском направлении. На опубликованных военкорами кадрах видно, как боевая машина на большой скорости едет по краю поля, а потом пытается скрыться в лесном массиве, после чего на ее месте виден взрыв.

Накануне, 12 июня, Минобороны России опубликовало сводку о ходе проведения спецоперации на Украине. Сообщалось, что ВСУ лишились 11 танков, в том числе трех Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четырех автомобилей, ЗРК Stormer производства Великобритании, а также артиллерийской системы М777 производства США.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили несколько украинских танков Leopard и БМП Bradley
    Япония начала разработку ракет для защиты удаленных островов из-за КНДР и КНР
    Владельцы «Манчестер Юнайтед» согласились продать клуб
    Эмбер Херд представит первый фильм после суда с Джонни Деппом
    Россиянам раскрыли признаки взлома WhatsApp
    В России прошли обыски у сторонников Ильи Пономарева
    В России оценили идею возрождения молочной кухни
    Лукашенко назвал белорусский режим святой диктатурой
    Лукашенко рассказал о причине размещения ядерного оружия в Белоруссии
    Раскрыта стоимость покупки Starbucks в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.