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16:31, 14 июня 2023Мир

Генсек НАТО подтвердил потерю западной техники ВСУ

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил потерю западной техники ВСУ

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потерю западной техники Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, альянс ждет отчет по данной теме от министра обороны Украины Алексея Резника 15 июня на предстоящем саммите в Вильнюсе. «За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя», — отметил Столтенберг.

Генсек указал, что в условиях масштабного наступления потери неизбежны. «Это касается и боевой техники НАТО», — подчеркнул он.

Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что потеря Украиной новых образцов западной военной техники — танков Leopard и БМП Bradley произошла из-за «русского огневого мешка», в который украинские военные попали в ходе контрнаступления на запорожском направлении.

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    Виктория Кондратьева
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