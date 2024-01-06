Германия отказалась выдавать украинцев для службы в ВСУ

В Германии объяснили законодательством отказ в выдаче украинцев для службы в ВСУ

Власти Германии отказались выдавать украинских граждан Киеву для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag объяснил это законодательством ФРГ.

Бушман добавил, что понимает желание украинской стороны вернуть на родину мужчин, находящихся в других странах. Однако, подчеркнул глава министерства, выдача этих людей невозможна в связи с правовой ситуацией.

Ранее стало известно, что живущие в Германии украинцы не хотят возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят на фронт. Проживающий в ФРГ житель Украины подчеркнул, что он и его соотечественники станут «пушечным мясом», если будет принято решение вернуться на родину.

При этом депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йоханн Вадефул заявил, что украинские беженцы должны вернуться на родину, чтобы служить в ВСУ. Он подчеркнул, что Германия должна поддержать министра обороны Украины Рустема Умерова, призвавшего украинцев защищать свою страну.