Живущие в Германии украинцы назвали свой главный страх
Живущие в Германии украинцы не хотят возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят на фронт. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Erste.
«Все эти месяцы я жил в надежде, что снова вернусь домой. Но я не уверен, что это возможно. Думаю, что ни одна армия в мире не нуждается в солдатах, которые не готовы сражаться», — рассказал украинец по имени Александр.
Другой проживающий в ФРГ житель Украины подчеркнул, что он и его соотечественники станут «пушечным мясом», если будет принято решение вернуться на родину.
В свою очередь, управляющий директор ассоциации Connection e.V., которая поддерживает отказников и дезертиров, Руди Фридрих рассказал, что существует право человека на отказ от военной службы по соображениям совести. Однако конкретно на Украине оно перестало действовать, отметил он.
Ранее депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йоханн Вадефул заявил, что украинские беженцы должны вернуться на родину, чтобы служить в Вооруженных силах Украины.
Он подчеркнул, что Германия должна поддержать министра обороны Украины Рустема Умерова, призвавшего украинцев защищать свою страну.
Помимо этого, в начале декабря депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер рассказал, что мужчинам-беженцам с Украины необходимо вернуться домой для помощи соотечественникам на фронте и в тылу.