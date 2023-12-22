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22:37, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Живущие в Германии украинцы назвали свой главный страх

Das Erste: украинцы в ФРГ не хотят возвращаться на родину и идти на фронт
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Живущие в Германии украинцы не хотят возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят на фронт. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Erste.

«Все эти месяцы я жил в надежде, что снова вернусь домой. Но я не уверен, что это возможно. Думаю, что ни одна армия в мире не нуждается в солдатах, которые не готовы сражаться», — рассказал украинец по имени Александр.

Другой проживающий в ФРГ житель Украины подчеркнул, что он и его соотечественники станут «пушечным мясом», если будет принято решение вернуться на родину.

В свою очередь, управляющий директор ассоциации Connection e.V., которая поддерживает отказников и дезертиров, Руди Фридрих рассказал, что существует право человека на отказ от военной службы по соображениям совести. Однако конкретно на Украине оно перестало действовать, отметил он.

Ранее депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йоханн Вадефул заявил, что украинские беженцы должны вернуться на родину, чтобы служить в Вооруженных силах Украины.

Он подчеркнул, что Германия должна поддержать министра обороны Украины Рустема Умерова, призвавшего украинцев защищать свою страну.

Помимо этого, в начале декабря депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер рассказал, что мужчинам-беженцам с Украины необходимо вернуться домой для помощи соотечественникам на фронте и в тылу.

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      Марина Совина
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