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12:41, 22 декабря 2023Мир

Немецкий депутат призвал украинских беженцев служить в ВСУ

Welt: депутат бундестага Вадефул призвал украинских беженцев служить в ВСУ
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские беженцы должны вернуться на родину, чтобы служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йоханн Вадефул. Его слова приводит газета Die Welt.

По словам немецкого паралментария, Германия должна поддержать министра обороны Украины Рустема Умерова, призвавшего украинцев защищать свою страну.

«Это экстренный призыв к морали, и мы, безусловно, должны поддержать его политически. Эти люди находятся здесь, потому что идет война, и они просто обязаны внести свой вклад в прекращение этой войны», — сказал он.

Ранее сопартиец Вадефула, депутат бундесвера Родерих Кизеветтер также призвал украинских мужчин-беженцев вернуться на родину для помощи соотечественникам на фронте и в тылу.

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      Глеб Бажуткин
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