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22:59, 5 декабря 2023Мир

В Германии призвали украинских беженцев вернуться домой

Немецкий депутат Кизеветтер призвал украинских беженцев вернуться домой
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Robert Michael / Global Look Press

Мужчинам-беженцам с Украины необходимо вернуться домой для помощи соотечественникам на фронте и в тылу. Об этом заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза, эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Welt.

Политик напомнил, что на территории Евросоюза находятся более 600 тысяч украинских мужчин, которые уклоняются от военной службы. Он указал, что в одной только Германии их 220 тысяч человек. «И они, конечно, помогли бы облегчить положение солдат на фронте», — отметил депутат. Он считает, что мужчины могли бы помочь Красному Кресту на Украине.

«Поэтому мы, немцы, также должны обратиться с призывом к молодым людям», — добавил он.

Ранее стало известно, что власти немецкого города Штутгарта примерно в 2 тысячах случаев не нашли способа принудить украинских беженцев оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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      Марина Совина
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