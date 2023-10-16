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21:42, 16 октября 2023Бывший СССР

Украинским беженцам удалось избежать оплаты более 2000 штрафов в Германии

Bild: город в ФРГ не смог взыскать с украинцев 2 тысячи штрафов за нарушение ПДД
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Reuters

Власти немецкого города Штутгарта примерно в 2 тысячах случаев не нашли способа принудить украинских беженцев оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что Штутгарт признает, что не взыскал почти 2000 штрафов за неправильную парковку или превышение скорости. «Судя по всему, существует мало способов идентифицировать украинских владельцев транспортных средств», — пишет издание со ссылкой на ответ местных властей на запрос партии «Альтернатива для Германии».

По данным Bild, такая ситуация может быть связана с тем, что ранее украинцам продлили до апреля 2024 года исключение, позволяющее не регистрировать автомобили в Германии. Также отмечается, что эта проблема касается не только машин с украинскими номерами, но и всего автотранспорта с иностранной регистрацией.

В мае стало известно, что правительство Германии выделит регионам один миллиард евро дополнительно на содержание беженцев в этом году.

Ранее украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии. В свою очередь, координатор по работе с беженцами с Украины Сорен Скаликс сообщил, что многие пострадавшие от агрессии беженцы боялись обращаться в полицию, поскольку опасались, что это лишь усугубит ситуацию.

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    Екатерина Подвигина
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