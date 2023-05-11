Германия выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев

﻿Правительство Германии в 2023 году выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев

Правительство Германии выделит регионам один миллиард евро дополнительно на содержание беженцев в этом году. Об этом говорится в резолюции по итогам консультаций по вопросам беженцев между федеральным правительством и землями, сообщает РИА Новости.

По данному вопросу канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду провел встречу с главами правительств федеральных земель. Совещание длилось несколько часов. Как отметил Шольц на пресс-конференции по итогам дискуссий, дебаты прошли конструктивно, были достигнуты некоторые договоренности.

Канцлер отметил, что целью политики в отношении убежища и беженцев должно оставаться достижение солидарной системы распределения. «Федеральное правительство продолжит работу в рамках Европейского союза, чтобы обеспечить достижение обязательного соглашения о приеме беженцев между всеми странами-членами», — уточняется в резолюции.

По данным правительства ФРГ, в настоящее время в Германию прибывают беженцы не только с Украины, но и из других стран. За первые четыре месяца текущего года количество ходатайств о предоставлении убежища увеличилось на 78,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии. В свою очередь, координатор по работе с беженцами с Украины Сорен Скаликс сообщил, что многие пострадавшие от агрессии беженцы боялись обращаться в полицию, поскольку опасались, что это лишь усугубит ситуацию.