Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:26, 13 октября 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о пытающихся избежать мобилизации сотнях тысяч украинцах

Замминистра обороны Украины: сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Сотни тысяч украинцев делают все, чтобы избежать мобилизации в армию республики. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова, передает ТАСС.

Она уточнила, что украинские власти видят много ситуаций, когда граждане не желают и планируют избежать каким-либо способом мобилизации, «необходимости защищать свою страну». «Очень много есть людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации», — сказала замминистра обороны.

Калмыкова отметила, что сейчас руководство Украины занимается подготовкой изменений в нормативно-правовые акты, которые должны помочь в урегулировании этой ситуации.

Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен быть готов к службе в Вооруженных силах страны (ВСУ) и отправке на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Сжегшего Коран россиянина доставили в суд Грозного

    ХАМАС нанесло массированный удар по Ашкелону

    Стилистка назвала россиянам самые модные пуховики на зиму

    Москвичей предупредили об отмене движения трамваев на юге столицы

    Россиянам назвали четыре «пожирающие» заряд смартфона функции

    Сигнал «Режим» объявляли в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе

    В мишленовском ресторане в центре Москвы произошел пожар

    В центре Москвы дерево рухнуло на выгуливавшую собаку женщину и попало на видео

    В Бишкеке началось заседание Совета глав СНГ в узком составе

    Врачи сообщили об ухудшении состояния попавшего в драку российского актера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости