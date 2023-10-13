В Киеве заявили о пытающихся избежать мобилизации сотнях тысяч украинцах

Замминистра обороны Украины: сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации

Сотни тысяч украинцев делают все, чтобы избежать мобилизации в армию республики. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова, передает ТАСС.

Она уточнила, что украинские власти видят много ситуаций, когда граждане не желают и планируют избежать каким-либо способом мобилизации, «необходимости защищать свою страну». «Очень много есть людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации», — сказала замминистра обороны.

Калмыкова отметила, что сейчас руководство Украины занимается подготовкой изменений в нормативно-правовые акты, которые должны помочь в урегулировании этой ситуации.

Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен быть готов к службе в Вооруженных силах страны (ВСУ) и отправке на фронт.