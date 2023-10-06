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08:23, 6 октября 2023Бывший СССР

Каждого мужчину на Украине призвали готовиться к службе в ВСУ

Всех мужчин на Украине призвали готовиться к службе в ВСУ и отправке на фронт

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Каждый мужчина на Украине должен быть готов к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и отправке на фронт. Об этом заявил представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин. Его словам приводит «Страна.ua» в Telegram.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение и указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Мобилизационные мероприятие в стране продлевались несколько раз.

В украинских СМИ нередко публикуются данные о том, как представители военкоматов силой вручают повестку. Под мобилизацию на Украине, в частности, попадают люди, не пригодные к службе.

За уклонение от военной службы на Украине предусмотрена уголовная ответственность. Уклонисту грозит до пяти лет лишения свободы.

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    Варвара Кошечкина
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