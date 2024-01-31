Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов
Киев сообщил своим западным партнерам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают критическую нехватку артиллерийских снарядов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ознакомившееся с письмом министра обороны страны Рустема Умерова.
По данным журналистов, из направленного союзникам письма следует, что ВСУ используют в боевых действиях не более двух тысяч снарядов в день. Министр напомнил, что речь идет о линии фронта в 1,5 тысячи километров. Умеров указал на то, что дефицит вооружений обостряется. Он призвал западные государства приложить больше усилий для поставки ВСУ миллиона снарядов.
Министр предупредил, что в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов.
Ранее стало известно, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита.