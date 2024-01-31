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22:45, 31 января 2024Мир

Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов

Bloomberg: Минобороны Украины предупредило о критическом дефиците боеприпасов
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев сообщил своим западным партнерам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают критическую нехватку артиллерийских снарядов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ознакомившееся с письмом министра обороны страны Рустема Умерова.

По данным журналистов, из направленного союзникам письма следует, что ВСУ используют в боевых действиях не более двух тысяч снарядов в день. Министр напомнил, что речь идет о линии фронта в 1,5 тысячи километров. Умеров указал на то, что дефицит вооружений обостряется. Он призвал западные государства приложить больше усилий для поставки ВСУ миллиона снарядов.

Министр предупредил, что в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов.

Ранее стало известно, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита.

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      Марина Совина
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