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09:44, 24 января 2024Бывший СССР

Украине пришлось экономить боеприпасы из-за их дефицита

FT: ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на слова военнослужащих ВСУ.

«Действительно, боеприпасов не хватает», — сказал старший офицер украинской артиллерийской бригады. Командир взвода ВСУ рассказал, что войска республики тратили восемь тысяч снарядов ежедневно во время летнего контрнаступления, а сейчас — две тысячи.

Издание также приводит слова командующего украинской группировкой «Таврия» Александра Тарнавского, который в декабре заявлял о нехватке артиллерийских снарядов из-за отсутствия военной поддержки Запада. Отмечается, что по этой причине его войска были вынуждены прекратить некоторые операции.

Ранее аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель сообщал, что украинская армия испытывает повсеместный дефицит оружия. Как он утверждал, помимо снарядного голода, особенно в отношении 155-миллиметровых боеприпасов, в ВСУ также наблюдается острая нехватка гранат от ручного гранатомета РПГ-7.

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      Кристина Есикова
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